UFFICIALE – L’ex Napoli Vinicius è un nuovo giocatore del Tottenham: affare da 48 milioni di euro!

Josè Mourinho lo aveva chiesto a lungo, alla fine il Tottenham ha trovato il vice di Harry Kane. Non è Arek Milik, come si era pensato nel corso della scorsa settimana, ma la notizia riguarda in qualche modo il Napoli. Gli Spurs hanno infatti prelevato dal Benfica l’ex azzurro Carlos Vinicius.

Il Napoli lo acquisto nel 2018 per soli 4 milioni di euro. Per lui nessuna presenza ufficiale con il Napoli ed un doppio prestito, prima al Rio Ave e poi al Monaco. Esattamente un anno fa fu ceduto al Benfica per 17 milioni di euro. Con le Aquile ha disputato una stagione di ottimo livello, siglando 24 reti in 49 presenze. Ora però è atteso al salto di qualità in Premier League, anche visto il costo del suo cartellino: 3 milioni di euro per il prestito e 45 per il riscatto.