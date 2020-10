Tuttosport – Bakayoko al Napoli si farà: il Chelsea dà l’ok per la cessione

L’edizione odierna di Tuttosport ha evidenziato le ultime notizie riguardanti l’affare che potrebbe portare Tiemouè Bakayoko al Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’affare si farà.

Gattuso ha già apprezzato molto il calciatore quando lo ha avuto a disposizione nel Milan. Il Chelsea, club proprietario del cartellino del francese, avrebbe dato già l’ok per la cessione. I Blues devono ridurre l’organico ed il centrocampista non rientra nei progetti di Lampard. Il Napoli sembra quindi aver trovato, sul finire del mercato, il centrocampista giusto per il 4-2-3-1.