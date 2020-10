Bakayoko si avvicina al Napoli: nel weekend possibile visite mediche! Rifiutate altre tre offerte

AGGIORNAMENTO – Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Bakayoko sarebbe ad un passo dal Napoli:

“Si avvicina Bakayoko al Napoli, una trattativa che va avanti spedita in queste ore. Prestito secco per evitare il diritto di riscatto o l’obbligo. L’operazione va avanti talmente bene tanto che, il giocatore potrebbe arrivare nel weekend a Roma per sostenere le visite mediche“

Inoltre il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha fornito i suoi aggiornamenti riguardanti il possibile affare. Ecco quanto evidenziato dalla redazione:



“Bakayoko ha rifiutato molte offerte, tra cui quelle dell’Herta Berlino e del PSG. C’è inoltre un retroscena legato all’Inter. Il giocatore guadagna 6 milioni l’anno ma il Napoli gliene può garantire solo 3. Il Napoli si è mosso dopo l’acquisto del Milan di Tonali. Stanotte o la giornata di domani può essere il momento giusto per portare a termine l’operazione“.