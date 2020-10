Riapertura stadi, la decisione dell’UEFA: apertura fino al 30% della capienza e obbligo di mascherina

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il Comitato esecutivo dell’UEFA starebbe provando a disporre l’apertura degli stadi per le competizioni europee. La riapertura sarebbe del 30% rispetto alla capienza totale dell’impianto. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La UEFA ci sta provando, il suo Comitato esecutivo ha consentito il parziale ritorno delle tifoserie allo stadio nelle competizioni europee, qualora le leggi nazionali lo prevedano. Secondo i vertici di Nyon, l’esperimento della Supercoppa tra Bayern e Siviglia avrebbe dato esito positivo, da lì nasce questa decisione.

Gli stadi saranno aperti fino ad un massimo del 30% rispetto alla capienza totale dell’impianto. Non sarà consentito l’accesso alle tifoserie ospiti. In ogni caso, il numero di tifosi presenti allo stadio è vincolato alle leggi locali, con la UEFA consapevole di non poter forzare la mano. Gli spettatori dovranno in ogni caso rispettare il distanziamento sociale e portare obbligatoriamente la mascherina.

L’Italia si sta muovendo per far assistere 1000 spettatori alla sfida Italia-Moldavia, amichevole prevista allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 7 ottobre. Il presidente dell’UEFA Ceferin si è detto contento della misura, poiché rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità”.