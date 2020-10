Cessione Milik, arriva la svolta: il polacco vicinissimo alla Fiorentina. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal noto giornalista partenopeo Raffaele Auriemma all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe arrivata la svolta per la cessione di Arek Milik. Sull’attaccante polacco si è fiondata infatti la Fiorentina.

I viola sono molto vicini alla chiusura dell’affare: 5 milioni per il prestito, più 25 per il riscatto. Manca l’accordo per il rinnovo del contratto di Milik di un anno con il Napoli che consentirebbe a quest’operazione di andare in porto.