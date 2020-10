Juventus-Napoli, le probabili formazioni: conferma per Hysaj e Lozano, novità dal primo minuto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli e Juventus per la sfida dell’Allianz Stadium di domenica sera. La rosea ha immagino per gli azzurri un 4-2-3-1, con qualche cambio e tante conferme rispetto alla vittoria roboante con il Genoa. Di seguito la probabile formazione immaginata dal quotidiano:

In porta spazio ad Ospina, con l’alternanza tra lui e Meret che continua. In difesa confermata in toto la linea a quattro che ha sfidato il Genoa composta da Hysaj, Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo. Nuovamente spazio per Zielinski e Fabian Ruiz in mediana. Sulla trequarti confermati Lozano e Mertens, insieme ad Elmas che è subentrato bene ad Insigne contro il Genoa. In attacco confermassimo Victor Osimhen, alla ricerca del suo primo gol ufficiale in maglia azzurra.

La probabile formazione

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens Elmas; Osimhen. All. Gattuso