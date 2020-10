Il Napoli offre 15 milioni per Basic, problemi con il Bordeaux sulla formula del trasferimento

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato un accelerata del Napoli nei confronti di Toma Basic, centrocampista del Bordeaux. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha presentato la prima offerta ufficiale per Toma Basic del Bordeaux: prestito annuale con diritto di riscatto fissato a quota 15 milioni di euro. Il club francese però vorrebbe inserire nella trattativa l’obbligo di riscatto. L’opzione non convince Giuntoli, che senza qualche cessione non può accontentare le richieste dei francesi”.