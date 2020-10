EUROPA LEAGUE NAPOLI – Il giorno 2 ottobre ci saranno i sorteggi per l’Europa League 2020/2021. L’appuntamento è fissato alle ore 13 a Nyon in Svizzera. Una tra la squadre protagoniste è il Napoli, che si è guadagnato la qualificazione diretta alla fase a gironi grazie alla vittoria in Coppa Italia.

La competizione avrà inizio il 22 ottobre e la fase a gironi si concluderà il 10 dicembre, con le migliori due di ogni raggruppamento che accederà alla fase ad eliminazione diretta che partirà il 18 febbraio. A queste squadre si aggiungeranno le terze classificate dei gironi di Champions League. Si andrà avanti fino al 26 maggio 2021, giorno della finale che si disputerà al Gdańsk Stadium di Danzica in Polonia.

NAPOLI IN EUROPA LEAGUE

Il Napoli entra a far parte della competizione di Europa League – conosciuta anche come Coppa Uefa – nella stagione 1971/1972, partecipando fino alla stagione 2018/2019 20 volte. La 18esima edizione dell’omonima competizione organizzato dall’UEFA, che si è svolta dal 7 settembre 1988 al 17 maggio 1989 fu vinta dal Napoli di Maradona, contro lo Stoccarda in finale per 5-4.

La squadra di Gattuso ritornerà in Europa League dopo 5 anni. Nella stagione 2015/2016 l’allora Napoli di Maurizio Sarri furono eliminati ai sedicesimi di finale dal Villareal, dopo aver sconfitto Legia Varsavia, Midtjylland e Club Brugge. Nel 2018/19, invece, il Napoli di Ancelotti uscito dalla Champions League viene eliminato in Europa League dall’Arsenal ai quarti di finale.

NAPOLI, SORTEGGI EUROPA LEAGUE: CHI INCONTRARE E CHI EVITARE

Sono 48, in tutto, le squadre che partecipano al sorteggio. Divise in 4 fasce in base al coefficiente Uefa, daranno vita ai 12 gironi di Europa League. Tra queste che parteciperanno alla competizione europea: 18 ammesse direttamente, altre 21 sono le vincitrici degli spareggi, 6 quelle eliminate agli spareggi di Champions League e altre 3 eliminate al terzo turno di qualificazione di Champions (percorso Piazzate).

Il Napoli insieme alla Roma è testa di serie. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Non sarà facile anticipare una ipotetica lista con le avversarie che la squadra di Gattuso incontrerà. Sono già sicure, però, le squadre di prima fascia e quindi teste di serie che il Napoli non incontrerà: Roma, Arsenal, Benfica, Bayer Leverkusen, Villareal, CSKA Mosca, Tottenham, Benfica e Sporting Braga, Gent, PSV, Celtic.

SECONDA FASCIA: Dinamo Zagabria, Sparta Praga, Slavia Praga, Ludogorets, Young Boys, Stella Rossa Belgrado, Rapid Vienna, Leicester, Qarabag, PAOK, Standard Liegi, Real Sociedad.

TERZA FASCIA: Granada, Milan, Az Alkmaar, Feyenoord, AEK Atene, Maccabi Tel-Aviv, Glasgow Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK, HAPOEL, Zoerya Luhansk.

QUARTA FASCIA: Cluj, Nizza, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Anversa, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberger, Omonia Nicosia, CSKA Sofia.

DA EVITARE LEICESTER, REAL SOCIEDAD E LILLE

Tra le squadre temibili ci sono quelle appartenenti al campionato inglese come il Leicester. La Premier League dal punto di vista competitivo è quella più in alto in classifica, investendo alte cifre durante il mercato per portare a casa più coppe. Da non augurare al club azzurro di incontrare Lille e Real Sociedad. Mentre Zorya, LASK Linz, Dundalk possono essere quelle più superabili.

EUROPA LEAGUE NAPOLI, QUANDO SI GIOCA

Fase a gironi

Prima giornata: 22/10/2020

Seconda giornata: 29/10/2020

Terza giornata: 05/11/2020

Quarta giornata: 26/11/2020

Quinta giornata: 03/12/2020

Sesta giornata: 10/12/2020

Fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale: 18/02/2021–25/02/2021

Ottavi di finale: 11/03/2021–18/03/2021

Quarti di finale: 08/04/2021–15/04/2021

Semifinali: 29/04/2021–06/05/2021

Finale: 26/05/2021

EUROPA LEAGUE, DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEI GIRONI

È possibile vedere il sorteggio in diretta su SpazioNapoli (Facebook), su Sky che detiene i diritti di trasmissione delle partite della competizione europea: sui canali Sky Sport 24 (numero 200 del satellite, 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). Collegamento a partire dalle ore 12:45.

Sarà possibile seguire il sorteggio anche grazie a Sky Go e Now Tv, servizio dedicato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

L’alternativa è rappresentata dal sito ufficiale dell’UEFA che offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l’evento.

