Rai – Su Ounas ci sono Parma e Cagliari. Younes interessa all’Eintracht Francoforte

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato delle ultime ore di mercato degli azzurri. Ci sono due calciatori in uscita: Ounas e Younes.

Ecco le sue parole:

“Ounas? Il Napoli vuole darlo in prestito oneroso a 2 milioni, mentre, Cagliari e Parma sono ferme a 1.

Younes-Francoforte? Prestito biennale con obbligo a 5 non è male per il Napoli, ma è una scelta tecnica: il Napoli vorrebbe privarsi più di Ounas e non di Younes”.