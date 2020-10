Preziosi: “Napoli candidato allo scudetto. Felice nel sapere che nessun calciatore azzurro è risultato positivo”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del rinvio della gara contro il Torino, ma anche di Napoli, avversaria dei grifoni domenica scorsa.

Ecco le sue parole:

“Rinviata Genoa-Torino? Unica strada alternativa era rinviare, sarebbe stato un brutto spot per il calcio schierare una Primavera contro una squadra di Serie A. È prevalso il buon senso e poi si decideranno le regole.

Il virus è incontrollabile, mi sono rasserenato quando ho saputo che nel Napoli non c’era nessun contagiato, soprattutto dopo aver visto quella scena faccia a faccia Masiello-Osimhen.

Ho sentito De Laurentiis? Si, eravamo felici in due. Preoccupato? Sono preoccupato in generale, c’è un aria intorno al Mondo, non solo allo Sport, che ci impedisce di essere felici.

Scamacca? Si, potrebbe diventare futuro attaccante della nazionale. Un giovane molto forte, credo che abbia una capacità enorme. Non è un nostro giocatore, ma puntiamo su di lui lo stesso. Abbiamo preso anche un attaccante dalla Russia, avendo Destro e Scamacca, speriamo di poter fare un ottimo campionato.

Napoli da scudetto? Nonostante fossi preoccupato per quanto successo, ho visto la partita e secondo me il Napoli ha un gioco che non ti fa vedere mai la palla, ha un livello tecnico esagerato ed è candidata allo scudetto.

Luperto? Con il Napoli abbiamo una storia di mercato negativa, anche se i rapporti con la società sono ottimi. Con De Laurentiis siamo amici. Se le cose si fanno, bene, se non si fanno va bene lo stesso. Per Luperto vediamo, non dico nulla”.