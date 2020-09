Venerato: “Se Maksimovic venisse ceduto il Napoli potrebbe acquistare un centrocampista. Lo Spezia ha offerto un biennale a Llorente”

Ciro Venerato è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime novità del mercato sul Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Se Maksimovic venisse ceduto al West Ham per circa 15 milioni si potrebbe comprare il centrocampista, ma bisogna prima aspettare le novità riguardo la possibile cessione di Rugani agli inglesi. Il centrocampista su cui punta il Napoli non può essere un nome importante come quello di Soumaré per il costo del cartellino. Un nome può essere quello di Fredrik Midtsjo.



Per Hysaj è arrivata una offerta ufficiale dello Spartak Mosca di 7 milioni, ma il Napoli valuta il terzino intorno ai 10. Se dipendesse da Gattuso rimarrebbe al Napoli.



Su Llorente c’è forte lo Spezia, che gli ha offerto un biennale da 2.8 milioni, ma se lo contende anche l’Elche. Su Milik c’è l’interesse Tottenham che però lo vuole solo in prestito“.