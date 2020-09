Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli sarebbe vicino alla cessione di Amin Younes.

L’ala tedesca classe ’93 sarebbe vicina all’approdo in Bundesliga per la prossima stagione. Sono due i club tedeschi in forte pressing sul calciatore: Fortuna Dusseldorf e Eintracht Francoforte.