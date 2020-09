Sassuolo, Boga è ancora positivo al Covid-19: 40 giorni senza guarire

Non c’è pace per Jeremie Boga. L’attaccante del Sassuolo, spesso accostato al Napoli durante questa sessione di calciomercato, è ai box da inzio stagione per aver contratto il Covid-19 al rientro dalle vacanze.

L’esterno neroverde era risultato negativo al penultimo tampone effettuato, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, l’ultimo test ha fatto riscontrare una nuova positività. Il calvario del giocatore ivoriano, costretto ancora all’isolamento, dura da oltre 40 giorni.