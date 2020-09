Rui Costa: “E’ bello vedere Pirlo e Gattuso alla guida di due top club. Rino non era solo grinta e corsa”

Manuel Rui Costa, attuale dirigente del Benfica ed ex centrocampista di Milan e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport su Pirlo e Gattuso, che si sfideranno nella terza giornata di campionato alla guida di Juventus e Napoli. La partita, infatti, è stata confermata nonostante l’emergenza Covid.

Ecco quanto evidenziato:



“Pirlo contro Gattuso? Prima di tutto mi dispiace che non siano al Milan e siano rivali dei rossoneri. A parte questo, è bello vedere Andrea e Rino alla guida di due big. Nel loro caso è molto più che una sfida tra ex compagni: Pirlo e Gattuso sono amici, autentici fratelli. Avendo giocato e vinto con loro, mi sembra tutto normale. Pirlo e Gattuso stanno rispecchiando quello che erano da giocatori”.



Approfondisce inoltre il discorso su Gattuso:



“Si tende a pensare che Rino fosse soltanto grinta e corsa, ma era molto di più. È stato uno eroe sì, ma anche molto intelligente: per compensare ed equilibrare un centrocampo di trequartisti devi essere bravissimo a capire i momenti della partita”.

