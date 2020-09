Napoli, report allenamento: le condizioni di Manolas e Insigne

Il Napoli ha comunicato, attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale, il report della seduta pomeridiana dell’allenamento odierno. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al Training Center di Castel Volturno in preparazione del match contro la Juventus a Torino in programma domenica alle ore 20.45. La squadra ha svolto una prima fase di riscaldamento a circuito. Successivamente esercitazione tattica per reparti e partitina a campo ridotto. Terapie per Insigne. Manolas ha svolto l’intera seduta col gruppo”.