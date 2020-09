Lazio Primavera, Menichini: “Partita equilibrata, bel gol del Napoli! Gli azzurrini possono giocarsi la promozione”

A Cercola si è giocata Napoli-Lazio, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera. I biancocelesti si sono imposti per 1-3, e nel post partita l’allenatore Leonardo Menichini ha analizzato ai microfoni di SpazioNapoli la partita e il prosieguo della stagione per entrambe le squadre:

“Che partita è stata oggi? Una bella partita. Le due squadre in campo hanno provato a superarsi. Il Napoli ha giocato anche un buon primo tempo e noi abbiamo provato ad essere pericolosi ogni qualvolta avevamo la palla. Nel primo tempo le due squadre si sono annullate a vicenda. Mentre nella ripresa abbiamo trovato il gol e si sono aperti spazi che siamo stati bravi ad attaccare”.

“Abbiamo rischiato sull’1-2? Il Napoli ha trovato un gran gol, ma noi siamo stati bravi a trovare di nuovo il doppio vantaggio. Questo anche perché il Napoli ci ha concesso spazi per provare il tutto per tutto”.

“A cosa punta la Lazio? Noi viviamo la stagione partita dopo partita. Domenica c’è il Bologna, poi quando sarà il momento penseremo alla Coppa Italia. Il nostro percorso di crescita deve continuare settimana per settimana”.

“Il Napoli può puntare alla promozione? Credo proprio di sì. Ovviamente niente è facile e le concorrenti saranno agguerrite, ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola per giocarsi la promozione in Primavera A”.