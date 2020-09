Preziosi: “Svegli fino alle 2 di notte per avere i risultati dei tamponi. Sono mortificato e addolorato per i calciatori del Napoli. Siamo sempre attenti”

Oggi, per Il Corriere della Sera, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista dove si è detto mortificato e incredulo per la situazione maturata dopo il match di Napoli-Genoa 6-0: 14 elementi del gruppo-squadra rossoblù sono risultati positivi al Covid solo dopo la gara. Questo un estratto della sua intervista, dove appare anche preoccupato per la salute dei calciatori azzurri:

«Sono dispiaciuto e mortificato. Di certo non mi aspettavo di dover gestire una situazione simile, con dieci giocatori e quattro componenti dello staff sanitario positivi. Eppure siamo stati attenti, non capisco come possa essere avvenuto il contagio».

È preoccupato per la salute dei suoi tesserati?

«Qualcuno ha la febbre ma complessivamente la situazione è sotto controllo. Piuttosto sono addolorato per i giocatori del Napoli contro cui abbiamo giocato domenica scorsa. Mi auguro che non emergano tra loro positività al tampone. Forse con il senno di poi avremmo dovuto sospendere già quella partita».

In Italia non ci sono regole che determinano il rinvio di una gara in relazione al numero dei contagiati. Quale decisione si aspetta dal Consiglio di Lega?

«Ieri ho parlato con il presidente Paolo Dal Pino a cui ho fatto presente che, positivi a parte, anche gli altri non son potuti andare al campo. Troverà le argomentazioni per giustificare il rinvio: come posso far giocare la mia squadra? Chi mando in campo, la Primavera? Io credo che serva un po’ di buon senso».

Ha paura che il Covid possa influenzare i risultati della sua squadra?

«Certo, guardi cosa è successo prima di andare a Napoli. Sono stati tutti svegli fino alle 2 in apprensione per l’esito dei tamponi. Ci ha condizionati, come poi si è visto in campo. Come fai a non essere in ansia?».