Tottenham mai davvero interessato a Milik: in Premier è in vantaggio l’Everton, pronta un’offerta da 25 milioni!

Stando a quanto sostiene Tuttosport nella sua edizione odierna, il Tottenham non è mai stato realmente interessato ad Arek Milik. In realtà, il club più vicino al centravanti polacco è l’Everton di Carlo Ancelotti. Secondo il quotidiano, infatti, i Toffees sono pronti a offrire al Napoli una cifra di 25 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza e convincere la dirigenza azzurra a cedere il polacco. Ore decisive per il futuro dell’attaccante, che attende di capire il suo futuro, e deve scoprirlo entro il prossimo 5 ottobre.

