Tre top club su Milik ma ancora nessuna offerta soddisfacente: il Napoli ha anche un piano B

Quest’oggi, nella sua edizione odierna, il noto quotidiano Il Corriere dello Sport ha fatto il quadro della situazione sulla cessione di Arkadiusz Milik, escluso dalla rosa del Napoli e già lontanissimo dal Vesuvio nella testa. Intanto, però, la sua cessione è sempre stata abbastanza travagliata in questa sessione di mercato. Per questo, qualora il Napoli non dovesse riuscire a vendere il polacco, ha preparato anche un piano B, ma priorità a tre top club che hanno gli occhi sul centravanti:

“Arkadiusz Milik se ne sta col naso all’insù a fiutare il vento: ci sono spiragli che si sono spalancati, arriva una brezzolina da Londra (sponda Tottenham) e poi suggestioni che sembrerebbero surreali, perché conducono al PSG (dove c’è abbondanza di attaccanti: Mbappè, Neymar, Icardi, tanto per fare qualche esempio) e pure nella Madrid dell’Atletico (dov’è appena arrivato Luis Suarez e però sussurrano che non si sa bene cosa succederà per Diego Costa). Il Napoli ha preparato un piano B, rinnovo annuale con tanto di clausola, per andargli incontro e magari procedere, all’ultimo minuto, anche con un prestito oneroso: altrimenti, se il nulla continuerà a dominare, il polacco se ne starà a guardare Osimhen, Mertens e anche Petagna e si morderà le dita delle due mani“.