Milik al Tottenham? Mourinho: “Ci serve un attaccante”

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha esplicitamente dichiarato nelle ultime ore che la società londinese è al lavoro per portare un attaccante alla sua corte: “Ci stiamo provando e la società sta facendo il massimo. Dopo se ci riusciremo o no non dipenderà solo da noi. È come una partita di calcio: può vincerla come perderla, ma l’importante è sempre dare il massimo”.

Lecito pensare quindi che Arkadiusz Milik sia uno dei profili ricercati dagli Spurs. L’attaccante del Napoli, d’altronde, non rientra più nel progetto tecnico di Gattuso ed è pronto a lasciare gli azzurri ormai da settimane.