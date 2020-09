JUVE NAPOLI RINVIO – Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, Lega Calcio e FIGC stanno viaggiando di pari passo sulla possibile decisione del rinvio di Juventus-Napoli: entrambi gli organi non intendono rimandare la partita. Nonostante la positività di 14 elementi del gruppo-squadra del Genoa e l’eventuale rischio di nuovi focolai, entrambi gli enti decisionali del calcio italiano punterebbero alla ripresa immediata della Serie A. Ergo non solo si giocherebbe Juventus-Napoli ma anche Genoa-Torino non sarebbe soggetta a procrastinazione, secondo la norma UEFA secondo cui bastano anche 13 negativi per giocare.

