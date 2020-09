Amazon punta la Champions League: vuole acquisire i diritti tv in Italia

Secondo quanto riferito dal quotidiano Milano Finanza, il colosso Amazon sarebbe interessato ad acquisire i diritti tv per trasmettere le gare di Champions League in Italia. Si è aperta ieri la presentazione da parte dell’UEFA per il bando di gara relativo ai diritti tv del triennio 2021-2024. Le offerte vincolanti sono attese il 12 ottobre. Oltre al colosso di Jeff Bezos, sarebbero interessate alla trasmissione dei diritti tv le “solite” Sky, Rai e Mediaset, oltre a Dazn, Tim ed Eurosport. Non si è interessata alla vicenda invece Netflix.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI