Importanti notizie sul mercato del Napoli. Il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe essere in Premier League. È questo quanto riferito dal collega di Sky Sport, Luca Marchetti.

Notizie mercato Napoli, offerta del West Ham per Maksimovic

Pare infatti che il West Ham abbia avanzato una proposta per il difensore serbo, addirittura da 25 milioni di euro. Se l’offerta dovesse essere confermata è molto probabile che il Napoli accetti, anche in virtù del contratto in scadenza del difensore.