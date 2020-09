Midtsjo Napoli – Il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista per rafforzare la propria rosa. Se non ci sarà nessuna cessione importante, il Napoli punterà a un colpo low cost.

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sui nomi dei centrocampisti seguiti dal Napoli. Per Matias Vecino, l’Inter continua a chiedere 18 milioni e la cessione a titolo definitivo. Il Napoli, invece, vorrebbe acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto e non vorrebbe andare oltre i 10 milioni.

Ecco allora che il Napoli vira sul centrocampista norvegese dell’AZ Alkmaar, Fredrik Midtsjo. Per Midtsjo servirebbe un investimento di 8-9 milioni per l’acquisto a titolo definitivo.

Ma chi è Friedrik Midtsjo? Il norvegese è un classe ’93 ed è un centrocampista con buona visione di gioco, ottima tecnica e resistenza. Come caratteristiche ricorda il centrocampista della Roma, Jordan Veretout.

Midtsjo Napoli

Midtsjo è cresciuto calcisticamente nel Rosenborg, dove ha poi giocato stabilmente in prima squadra e ha vinto cinque trofei, tra cui anche due campionati norvegesi. Nel 2017 si è trasferito in Eredivisie all’AZ Alkmaar e con la squadra olandese ha già effettuato 117 presenze totali e messo a segno 5 reti. In totale, in carriera, Midtsjo ha segnato 32 gol: non proprio un goleador, ma più un centrocampista che governa il centrocampo.

E, adesso, potrebbe esserci la possibilità per lui di mettersi in mostra in un top campionato con la maglia di una squadra molto competitiva. Bisogna solamente aspettare, ma Midtsjo potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore del Napoli.