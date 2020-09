Rai – Si complica l’affare Veretout, il piano B arriva dall’Olanda

Il giornalista Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Oltre a fare il punto sulla situazione Milik – Roma, ha parlato anche dei centrocampisti seguiti dal Napoli.

Secondo Venerato, il Napoli non ha i soldi per acquistare Veretout. I soldi di Milik serviranno a tappare altri buchi ma bisognerà aspettare la cessione di Koulibaly per effettuare operazioni importanti. Nel caso non dovesse arrivare Veretout, il piano B è Midtsjo dell’AZ Alkmaar. Il costo del centrocampista norvegese si aggira intorno ai 13 milioni di euro.