Coronavirus Campania – È in uscita una nuova ordinanza in Campania. Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha firmato ed è in corso di pubblicazione: divieto di bere alcolici all’aperto dalle 22 alle 6 di mattina e ricevimenti e feste con un massimo di 20 persone.

Le nuove restrizioni saranno in vigore fino al 7 ottobre, salvo diverse comunicazione. La decisione è arrivata dopo il boom di contagi nelle ultime settimane che ha messo di nuovo apprensione le istituzioni e anche i cittadini che hanno paura di un nuovo lockdown.