Ass. Borriello: “Non mi preoccupa il protocollo seguito al San Paolo, ma a Genova qualcosa è stato sbagliato. Immagini sul maxischermo? Bisogna chiedere al Napoli”

Ciro Borriello, assessore allo Sport del comune di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss:

“Il protocollo è strettissimo e rigido, anche uomini del comune per la manutenzione dello stadio sono segnalati ed entrano seguendo il protocollo. Non ho nessuna preoccupazione riguardo a questo, ma sicuramente a Genova qualcosa è stato sbagliato. Spero che non ci sia nessuna ricaduta sui calciatori e i presenti allo stadio.

Frenare apertura stadi? In Campania 295 contagi è alto, sono dati significativi. Quando siamo scesi a contagi 1 abbiamo riaperto varie attività, ora abbiamo superato il 2. I dati hanno fatto sì che il Presidente prendesse questa decisione di mettere dei freni alla movida.

Immagini sul maxischermo? Sto cercando di darmi una spiegazione anche io. È stata fatta una scelta, ma non lo governiamo noi, lo consegniamo solo l’impianto. Bisogna chiedere al Calcio Napoli”.