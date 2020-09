Un nuovo Hysaj nel Napoli: Daniel, cugino di Elseid firma per gli azzurri!

Hysaj ha firmato con il Napoli! No non parliamo del rinnovo di Elseid, in scadenza nel 2021 ma del cugino Daniel in forza al Bari.

I due club, che appartengono alla stessa proprietà, hanno da poco definito il trasferimento del classe 2004. Il difensore verrà aggregato all’Under 17 di mister Massimo Carnevale.

Napoli e Bari nelle ultime ora hanno anche definito il passaggio di latri due giocatori dalla puglia all’ombra del Vesuvio. L’Under 16 di Mister Bevilacqua aggiunge al proprio organico Claudio Turi e il difensore centrale mancino Domenico Dachille.