Sconcerti: “C’è novità nel Napoli di Gattuso, il risultato è fantastico”

Mario Sconcerti ha rilasciato alcuni suoi pensieri in merito al Napoli visto in quest’inizio campionato al suo editoriale per il Corriere della Sera. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“C’è qualcosa di nuovo in questo Napoli di Gattuso, ho notato che gioca con due mezze ali tecniche che sono Fabian e Zielinski, due ali come Insigne e Lozano e i due davanti Mertens e Osimhen. Il risultato è eccezionale, anche se c’è da dire che il Genoa è scomparso col tempo”.