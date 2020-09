Alvino: “Llorente ha rifiutato lo Spezia: vuole che il Napoli lo liberi a zero!”

Carlo Alvino, collega di TV Luna, tramite il proprio account Twitter ha svelato importanti novità sul mercato in uscita del Napoli riguardanti Fernando Llorente. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Netto no di Llorente allo Spezia. Lo spagnolo aspetta che il Napoli lo liberi a zero per approdare al Benevento altrimenti potrebbe restare fino a scadenza sperando in un reintegro in squadra”.

“Timidi segnali dalla Juve. Pirlo ed il club stanno valutando”.