Rai – Koulibaly l’80% resta a Napoli. Il PSG potrebbe compiere una mossa a sorpresa entro giovedì

L’esperto di mercato e giornalista di Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta radiofonica in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

KOULIBALY TRA NAPOLI E PSG

“Koulibaly può restare a Napoli l’80-85%. Non mi fido di quella vecchia volpe di Leonardo dl PSG. Molto spesso ciò che dice non sempre coincide con quel che fa. Sta dicendo che Paris Saint Germain non ha la possibilità economica di acquistare Koulibaly, attenderei mercoledì-giovedì. Il Manchester City ha preso Ruben Dias dal Benfica per 60 milioni più il cartellino di Nicolas Otamendi”.