Infortunio Manolas, problemi alla zona lombare ma con la Juve dovrebbe scendere in campo

Durante la partita di ieri vinta dal Napoli per 6-0 contro il Genoa, non si è fermato solo Insigne ma anche Kostas Manolas. Il difensore greco però a differenza del capitano azzurro dovrebbe prendere parte al match di domenica contro la Juventus. Questo il commento dei colleghi de La Gazzetta dello Sport in merito all’infortunio:

“Kostas Manolas si sottoporrà ad esami strumentali, il difensore è stato costretto a restare nello spogliatoio al termine del primo tempo. Per lui, dovrebbe trattarsi di una sofferenza alla zona lombare. Se Insigne è out per domenica e per la nazionale, Manolas dovrebbe recuperare per la sfida di domenica, all’Allianz Stadium, contro la Juventus“.