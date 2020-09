Il Mattino – Insigne out almeno 20 giorni! Il capitano azzurro dovrà saltare anche la Nazionale

Secondo quanto riportato dai colleghi dell’edizione odierna de Il Mattino, Lorenzo Insigne dovrà restare lontano dal campo almeno fino al termine della pausa riservata alle Nazionali.

Anche la Nazionale inoltre dovrà rinunciare al suo numero 10 nelle prossime uscite. L’assenza più pesante però sarà sicuramente quella di domenica, dove contro la Juventus il capitano azzurro non potrà prendere parte al match. Le tempistiche precise non si conoscono ancora, ma sarà indisponibile almeno per una ventina di giorni.