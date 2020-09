CdS – È Lozano il vero acquisto di questo Napoli: che piacevole sorpresa

Hirving Lozano, ieri autore di una doppietta, nelle prime due uscite di campionato ha dato tante risposte che in molti desideravano ricevere. Titolare sia con Parma che Genoa, prestazioni all’altezza della cifra spesa per averlo in rosa e soprattutto il sorriso.

Secondo quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, il messicano si è rivelato il vero acquisto di questo secondo Napoli di Gennaro Gattuso: “Un acquisto nuovo di zecca, considerando il modo in cui stanno andando le cose. Evidentemente Hirving si sarà sentito toccato nell’orgoglio, e anche tanto, e così ha cambiato marcia e il sorriso è tornato. Fino all’apoteosi di ieri”. Queste le frasi riservata all’11 azzurro dal quotidiano sportivo, adesso con l’assenza di Insigne arriva la Juve, Lozano l’ha già colpita lo scorso anno allo Stadium, che sia di buon auspicio?