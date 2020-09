Carlo Alvino, collega di Radio Kiss Kiss Napoli, commenta su Twitter quanto accaduto in queste ultime ore con i nuovi positivi scoperti in casa Genoa:

“Tamponi a tappeto in casa Napoli, c’è preoccupazione dopo la gara di ieri col Genoa, si temono contagi. Attesa per le risposte. Tamponi per tutto lo staff del Napoli nella giornata di domani così come da calendario”.