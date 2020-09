CdS – Vecino-Napoli, l’operazione si può chiudere al fotofinish

Matias Vecino nelle ultime settimane è il giocatore che con più insistenza viene accostato come rinforzo per il centrocampo del Napoli. Come rivelato dell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, la trattativa per portare l’uruguaiano a vestire la maglia azzurra potrebbe sbloccarsi nelle ultimissime ore del calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“Il last minute regala brividi, a volte, e Vecino lo sa bene: di lui, se ne parlerà (ancora) proprio al suono della sirena”.

Napoli ed Inter lavorano alla formula dell’operazione. De Laurentiis vorrebbe il prestito con diritto di riscatto mentre i nerazzurri l’obbligo condizionato al numero di presenze.