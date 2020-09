ULTIM’ORA – Schone positivo al Coronavirus: il giocatore non prende parte alla trasferta!

Dopo Mattia Perin, anche un secondo giocatore del Genoa risulta positivo al Covid-19. Come riportato dai colleghi di “Sport Mediaset” anche il centrocampista Lasse Schone sembra essere positivo. Ecco quanto scritto dai colleghi sul sito di Mediaset:

“Secondo caso di positività al Covid-19 nel Genoa in poche ore. Dopo il portiere Mattia Perin, questa mattina si è scoperta anche la positività di Lasse Schöne che è risultato debolmente positivo e per questo motivo non è partito per Napoli”.