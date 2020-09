Gazzetta – Oggi tocca a Meret contro il Genoa: l’alternanza con Ospina non piace al friulano

Nella prima giornata di campionato contro il Parma è toccato a David Ospina difendere la porta azzurra. Oggi alle 18:00 contro il Genoa, con ogni probabilità toccherà ad Alex Meret. L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” analizza la decisione del tecnico calabrese di portare avanti l’alternanza tra i due portieri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In pratica, l’alternanza tra i portieri rientra nei metodi della gestione di Rino Gattuso, così com’era accaduto anche nella passata stagione. Una condizione che i due numeri uno hanno accettato, magari a malincuore, ma col sorriso, per non turbare il gruppo”.

“Un qualcosa di inusuale per la nostra serie A, il Napoli è l’unica squadra che va avanti alternando i portieri. Un sistema che dovrebbe servire a tenere sulla corda gli interessati, ma che potrebbe pure generare nervosismo e tensione in chi si sente messo in discussione in ogni partita“.

La Gazzetta inoltre parla di come Alex Meret abbia faticato a digerire la scelta con il manager del giocatore che in estate era pronto a lavorare ad un trasferimento del numero 1 azzurro:

“Il giochino dell’alternanza non piace all’ex portiere di Udinese e Spal. Nel ritiro di Castel di Sangro a fine agosto, s’è presentato il suo manager, Federico Pastorello, che ha discusso sia con Aurelio De Laurentiis che con Cristiano Giuntoli sul futuro del suo assistito“.

“S’era pensato addirittura che Meret potesse essere messo sul mercato, l’avrebbe voluto la Roma in cambio di Pau Lopez. Ma né il presidente né il direttore sportivo hanno condiviso l’idea del procuratore”.