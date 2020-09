Gattuso in conferenza: “Insigne ha sentito tirare il flessore, farà una risonanza nei prossimi giorni. Osimhen sa fare male!”

Gennaro Gattuso al termine del match Napoli-Genoa finito 6-0 ha rilasciato alcune parole in conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

Sul modulo.

Zielinski e Fabian sono due offensivi. Se stiamo giocando così è anche perchè abbiamo giovani talenti che sanno giocare questo tipo di calcio. Se si analizza la partita in fase di possesso e non, si vede che dobbiamo migliorare ancora. Nel primo tempo non abbiamo sviluppato qualcosa nel modo giusto.

Su Osimhen.

L’anno scorso mancava un giocatore così, ora abbiamo un’alternativa valida. Attacca sistematicamente la profondità e ti fa male. Ha giocato bene nelle ultime due partite. Oggi non è arrivato un suo gol ma comunica con i compagni. Siamo contenti del suo aiuto.

Il Genoa fino al gol di Zielinski ci ha messo in difficoltà. Da quando abbiamo segnato è stato per loro difficile.

Su Insigne.

Domani o dopodomani farà una risonanza. C’è stato un problema muscolare ed ha sentito il flessore tirare.

Sulla squadra.

Al mio arrivo avevamo toccato il fondo e non riuscivamo ad essere una squadra, come se non avessimo grinta e cuore. Con Ancelotti al primo anno la squadra era viva. Ci manca continuità, un problema che già l’anno scorso c’era, ma gli zero gol subiti mi da fiducia.

Sulla fase difensiva.

Giochiamo di reparto. Stiamo provando a cambiare qualcosa con il 4-2-3-1 ed i ragazzi si stanno impegnando molto.

Quanto è il Napoli di Gattuso da 1 a 10?

Non so nemmeno io cosa mi piace. Voglio una squadra che faccia le due fasi, difendere e creare, in maniera ottimale”.