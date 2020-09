Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni su Hirving Lozano:

“A Lozano non sto regalando nulla, è in crescita e sta migliorando anche dal punto di vista fisico. L’anno scorso non era al meglio a livello mentale, alcune volte cadeva a terra come un ragazzino. Adesso sta crescendo e sta meritando tutto lo spazio che gli sto dando“