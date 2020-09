Faggiano: “Stiamo valutando diversi nomi, il primo obiettivo è dare tranquillità a presidente e tifosi!”

Daniele Faggiano, ds del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Balotelli? Dobbiamo prendere un attaccante di sicuro e adesso ne manca una, stiamo valutando diversi nomi. Ormai bisogna convivere con l’emergenza sanitaria essendo pronti a tutto. Ieri giornata intensa, il programma di viaggio è cambiato perché volevamo essere sicuri in assenza di certezze sui risultati dei tamponi. Questo però non deve essere un alibi, potrebbe capitare a chiunque. Ranocchia? C’è sempre stato un interesse, ma il ragazzo voleva aspettare e quindi vedremo. Io voglio sempre salire in classifica, ma vogliamo prima dare tranquillità a tifosi e presidente, dobbiamo stare sereni e dare tranquillità all’ambiente“.