Napoli-Genoa, la positività di Perin cambia i piani dei rossoblù: spunta la reazione di ADL

La notizia della positività di Mattia Perin al Coronavirus, ha cambiato i programmi di Napoli e Genoa per la seconda giornata di campionato. Il calcio d’inizio era previsto per le 15:00 al San Paolo ma per consentire ai liguri di effettuare tutti i controlli del caso su giocatori e staff la partita è stata spostata alle 18:00.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, parla della reazione del presidente del Napoli alla notizia di positività del portiere rossoblù:

“La positività di Perin ha costretto, però, la dirigenza genoana a stravolgere il programma di viaggio. L’intera vicenda è stata gestita in prima persona dall’a.d. rossoblù Alessandro Zaebano. È stato così disposto un nuovo ciclo di tamponi per tutti i tesserati (l’esito in tarda serata: tutti negativi), a cui ha fatto seguito un ulteriore controllo supplementare nella notte, il cui esito verrà reso noto stamane”.

“Solo a quel punto la squadra – che ha trascorso la notte in albergo a Genova – si imbarcherà sul volo per Napoli. Una scelta pienamente condivisa da Rolando Maran. Intanto il club di De Laurentiis ha compreso la situazione acconsentendo allo spostamento di tre ore della gara odierna”.