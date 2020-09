L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riferito alcune novità riguardanti il futuro di Sebastiano Luperto, difensore centrale in uscita dal Napoli.

Il giocatore sembrerebbe interessare non solo al Crotone, ma anche al Genoa. Forse i rossoblù ne parleranno oggi al San Paolo con la società azzurra in occasione del match valido per la seconda giornata di Serie A.