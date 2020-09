Alvino: “Milik all’Everton? Non sarà possibile. Non è una priorità per Ancelotti!”

Dopo essere stato l’obiettivo di alcuni club italiani, Arkadiusz Milik sarebbe stato anche nel mirino di Tottenham ed Everton. A smentire la notizia sull’interesse della squadra di Ancelotti per il giocatore polacco è stato Carlo Alvino attraverso Twitter. Di seguito le parole:

“Milik-Everton non è una pista percorribile. Il club inglese in attacco è coperto e il calciatore polacco per Ancelotti non è una priorità“.