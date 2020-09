Tuttosport – Il Napoli e Maksimovic sono sempre più lontani. De Laurentiis spera di vendere a tutti i costi il difensore

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli starebbe provando in tutti i modi a privarsi di Nikola Maksimovic così da non doverlo lasciar partire a zero nella prossima stagione.

La questione difensori in casa azzurra sta diventando una telenovela, con Koulibaly che non è detto vada via e con l’ultimatum di Sokratis, molto dipenderà anche dal futuro di Maksimovic. Proprio Papasthopolous ha fatto sapere alla società azzurra che non potrà aspettare ancora per molto, dato che i tempi stringono e il greco è in cerca di una nuova squadra.