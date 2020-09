Il Mattino – Preoccupazione Covid per il Napoli, la società sta pensando di non

Il Mattino nella sua edizione odierna ha evidenziato un particolare retroscena che potrebbe concretizzarsi qualora il Napoli decidesse di intraprendere questa strada. Pare che la società azzurra stia valutando di non lasciar partire più i nazionali a causa del Coronavirus.

Non è ancora detto che il Napoli o qualsiasi altra squadra si impunti a non lasciar partire i propri calciatori, trapelano però queste voci anche da alcuni colloqui tra De Laurentiis e alcuni colleghi. La preoccupazione c’è e per evitare spiacevoli notizie non è detto che questa strada non venga intrapresa da alcune società di Serie A.