Giordano: “Osimhen può somigliare a Cavani. È una via di mezzo tra Asprilla e Weah!”

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi de La Gazzetta dello Sport in merito a Victor Osimhen. Ecco le sue parole:

“Quando sei il più pagato della storia del club e all’esordio in campionato cominci in panchina potresti mettere il muso, ma Osimhen non è così, lui sorride e si diverte in campo. Per le caratteristiche che ha può somigliare a Cavani, riesce a sfruttare gli spazi e approfittare delle palle più lunghe. Per i movimenti tecnici mi sembra una via di mezzo tra Asprilla e Weah! Attaccanti come Osimhen mancano alla Serie A, il tipo di lavoro che lui fa in velocità, Lukaku ad esempio lo fa con la forza”