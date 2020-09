CdS – PSG, offerta ufficiale di 40 milioni per Koulibaly: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il PSG continua a fare sul serio per tentare il colpo last minute chiamato Koulibaly.

Pare essere arrivata un’offerta ufficiale nelle casse del Napoli per aggiudicarsi il difensore senegalese. Si parla di una cifra pari a 40 milioni di euro. Arriva però puntuale la risposta della società partenopea che ritiene troppo bassa l’offerta del club parigino. La situazione Koulibaly continua ad essere bloccata e non è da escludere una sua permanenza in azzurro anche nella prossima stagione.