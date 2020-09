RAI – Koulibaly vicino alla permanenza al Napoli. Svelato il motivo del ritardo sul rinnovo di Gattuso

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Radio Gol” di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Napoli. Ecco quanto evidenziato:



“Da quello che so, nessuna squadra ha portato al momento un’offerta che si avvicini alla richiesta del Napoli per Kalidou Koulibaly. Il difensore franco senegalese si avvicina alla permanenza in maglia azzurra, perché né Manchester City né il PSG hanno offerto la cifra giusta.



Rinnovo Gattuso? Crede nella stretta di mano e nel guardarsi negli occhi, è un uomo di altri tempi. Vuole un contratto libero, non vuole accettare le clausole di De Laurentiis, per questo ancora non ha firmato. Ha confessato agli amici di voler essere a vita l’allenatore del Napoli ma senza esserne prigioniero. Per me fa bene a dire no al prolungamento a certe condizioni”.





