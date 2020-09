Raffaele Russo va al Grosseto. Il giovane fantasista è stato ceduto dal Napoli in prestito.

Il classe 1999 vanta già esperienza in Serie C con Pro Vercelli, Rieti e Albissola, ma non solo, ha giocato anche nella nazionale under 17, nel Torneo di Viareggio e nella Uefa Youth League con i partenopei.

Un acquisto importante per i toscani e altra esperienza che può migliorare il calciatore 21 enne.